Gen.Goretti: i nostri aerei a pochi km dalla guerra, massima attenzione a non sconfinare

Massima attenzione a non fare errori, se i nostri aerei sconfinano sarà guerra.

. Così il Generale Goretti, Capo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare,in audizione alle comm.Difesa.. C'è il rischio di "tentativi di farci entrare in territorio ucraino, sarebbe la fine". Il Ministero della Difesa ha disposto a tutti i corpi militari di iniziare l'addestramento da guerra in via precauzionale e di rendere ogni mezzo militare alla massima efficienza, in particolae l'armmamento di artiglieria pesante.