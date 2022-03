Giornata mondiale dell’Acqua, 22 Marzo 2022. CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

22 Marzo 2022, nella Giornata Mondiale dell’Acqua #worldwaterday , il Gruppo di Lavoro seminari del’IRSA ha organizzato un evento dal titolo “Acque sotterranee: gestione, interazione con gli ecosistemi, processi e tecnologie di trattamento”.

C.N.R. - L’evento ha previsto la creazione di tre stanze virtuali, una nell’ambito della gestione delle acque sotterranee, una nell’interazione con gli ecosistemi, anche in relazione ai cambiamenti climatici, e una nei processi e nelle tecnologie di trattamento. In ogni stanza sono riportati dei contributi, in forma di poster, da parte dei ricercatori IRSA in cui vengono mostrate attività e progetti connessi al tema della sala virtuale.È possibile partecipare all’evento virtuale cliccando il link https://moodle.irsa.cnr.it/ . L’ Istiuto di Ricerca sulle Acque del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche non poteva mancare all’appuntamento di sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua: una risorsa insostituibile, essenziale per la sopravvivenza dell’uomo e del pianeta. Il suo utilizzo è un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani.

Il tema della Giornata mondiale dell’Acqua 2022 sono le #acquesotterranee, #risorsaidrica #siccità sono lela più grande risorsa d’acqua dolce sulla Terra. Infatti, la quasi totalità dellapotabile è rappresentata dalle acque sotterranee che costituiscono un serbatoio di riserva nei periodi dioltre ad essere essenziali per la conservazione delle sorgenti, e in generale delle zone umide e di tutti gli habitat connessi.