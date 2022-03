La Nato conferma:"Gli alleati sono uniti sulla "no fly zone"

Oggi si è tenuta a Bruxelles la riunione Ministeriale della Difesa, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ribadisce che non è possibile attuare la "no fly zone" e nessun dispiegamento di truppe di terra.

"Putin ha sottostimato la forza dell' Ucraina, della sua popolazione e anche della Nato" ma noi "non dobbiamo sottostimare la capacità militare della Russia di continuare i suoli attacchi e la guerra". Così il segretario Nato Stoltenberg con i ministri della Difesa Bruxelles. "Il nostro compito è sostenere l'Ucraina, ma soprattutto". "La nostra posizione unitaria è per una no fly zone, abbiamo responsabilità di non far degenerare conflitto".dopo la riunione Ministeriale della Difesa, in conferenza stampa: "Vediamo sofferenza in Ucraina, ma le cose andrebbero ancora peggio se la Nato intraprendesse azioni che trasformassero" il conflitto "in una guerra a tutto campo tra la Nato e la Russia. Non ci sono piani di dispiegare truppe Nato sul terreno in Ucraina", sottolinea."Sosteniamo l'Ucraina, perché sappiamo che quello che possono ottenere al tavolo negoziale è legato molto strettamente alla situazione sul campo di battaglia", spiega Stoltenberg. Se la situazione fa "alcuni passi nella giusta direzione - aggiunge - è perché gli ucraini sono stati in grado di contrattaccare contro gli invasori russi. Il coraggio, la determinazione e l'aiuto della Nato sono estremamente importanti per quello che" gli ucraini "possono ottenere al tavolo negoziale" con Mosca, dice.