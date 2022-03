Presto il presidennte Zelensky farà il suo discorso in videoconferenza nell'aula parlamentare italiana.

"Vorrei ringraziare l'Italia ancora una volta per il sostegno. So che il nostroparlerà a Montecitorio e chiederà il vostro appoggio. Se pensate di avere la possibilità di aiutarci ancora, noi vi saremo per sempre grati e non lo dimenticheremo mai".

Così la vice premier dell'Ucraina Iryna Vereshchuk."Putin sta combattendo contro l'Occidente. L'Ucraina è soltanto il teatro della guerra, il popolo che vuole sacrificare. La resa significherebbe una sconfitta per noi e per tutti voi", ha aggiunto.