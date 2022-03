Più armi da Berlino, l'Ue aumenterà la fornitura di armi a Kiev

Aumenta il budget e la fornitura di armi all'esercito ucraino. Le armi nuove sarebbero adeguate per contrastare la tattica militare delle forze russe.

L'Unione Europea aumenterà il suo aiuto finanziario a Kiev per l'acquisto di armi a 1 miliardo di euro. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedeschi Baerbock arrivando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri. "Oggi stiamo decidendo politicamente di fornire ulteriore sostegno militare", "per aumentare a un mld" gli aiuti "per l'approvvigionamento di mezzi militari" al fine di "proteggere la popolazione civile". ha spiegato la ministra.Baerbock ha anche chiesto ponti aerei per i profughi e l'equa distribuzione in Ue.