Ucciso il video-reporter americano, Brent Renaud

L'annuncio è stato dato su Facebook da Andriy Nebytov, capo della polizia della regione di Kiev.

La sparatoria è avvenuata a Irpin , nei sobborghi di Kiev.aveva 51, stava filmando la fuga dei civili durante il varco di un corridoio umanitario. assieme a 2 suoi colleghi, anche loro feiriti dai proiettili russi. Renaud è stato colpito al collo ed è morto sul colpo.La testimonianza di uno dei due reporter rimasti feriti, in un video registrato in ospedale mentre veniva medicato per le ferite riportate: ( VIDEO

"Stavamo filmando i profughi in fuga". In un video sui social si può ascoltare la versione di uno dei due giornalisti feriti che descrive come i russi abbiano aperto il fuoco, colpendoli. "Abbiamo attraversato un ponte, stavamo filmando i rifugiati - racconta -. Abbiamo preso un passaggio, qualcuno ci ha offerto di portarci all'altro ponte. Abbiamo attraversato il checkpoint e hanno iniziato a spararci addosso. L'autista ha fatto inversione, hanno continuato a sparare, il mio amico Brent è stato colpito e lasciato indietro. Ho visto che gli hanno sparato al collo, siamo stati separati, poi io sono stato messo sulla barella e portato qui".