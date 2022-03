Ucraina, Di Maio: negoziato in salita, Putin non vuole la pace

Di Maio:"Il negoziato che oggi riparte deve essere reale e portare, come già detto, intanto a un cessate il fuoco"

Secondo il, quella sull'Ucraina "è una trattativa in salita, nonostante le aperture del presidente ucraino Zelesky, sia sulla Nato sia sul Donbass e Crimea. Ma.Continueremo a "cercare una via diplomatica e continueremo con le sanzioni". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive anche su Facebook: "Dobbiamo tenere aperta la strada della diplomazia e del dialogo, rimanendo in contatto con tutte le parti soprattutto per ottenere un cessate il fuoco nelle prossime ore, ma nel frattempo le bombe continuano ad esplodere e il popolo ucraino continua a soffrire". Di Maio è in Moldavia, dove ha firmato una dichiarazione per aiutare il Paese a sostenere la crisi umanitaria dei profughi ucraini, "la più grande in Europa dalla Seconda Guerra. Potremmo arrivare a 5 milioni di rifugiati".