Sapete cosa utilizzavano le donne prima degli assorbenti?

Assorbenti, la storia travagliata e lunga di questo oggetto indispensabile per le donne. Quest’ultime in antichità utilizzavano metodi poco igienici e scomodi.

Oggi quando si pensa alle mestruazioni, l’associazione che automaticamente viene fatta è quella con gli assorbenti: soluzione comoda, semplice e pratica da usare. Ma tempo fa le donne che cosa utilizzavano al posto di quello che oggi chiamiamo assorbente? Scopriamolo insieme.

Assorbenti, la storia a partire dall’antico Egitto

L’invenzione di quelli che oggi chiamiamo assorbenti può essere ormai considerata come la vera e propria conquista delle donne, poiché quest’ultime hanno dovuto attendere secoli proprio per raggiungerla. Il periodo mestruale è sempre stato un tabù, così come tutto quello che riguarda il trattamento di quest’ultimo, il tutto avvolto da un sottile velo di vergogna e mistero. Quindi come si è arrivati agli odierni assorbenti?

Per dare una risposta questa domanda è necessario tornare indietro nel tempo, precisamente all’antico Egitto. Durante quel periodo pare che le donne usassero papiro ammorbidito oppure del semplice lino per raccogliere il flusso del periodo mestruale. Più in là, durante l’antica Grecia o l’impero romano venivano utilizzate delle strisce di stoffa spesso realizzate con pelli animali, lana, garza o carta. Alcune donne si affidavano addirittura a muschio oppure all’erba. In particolar modo durante l’impero romano alcune donne iniziarono a usare bende fatte di lana che indossavano al di sotto delle loro vesti e tenute ferme grazie a cinture posizionate in vita.

Il tabù del ciclo mestruale

Nel medioevo quello del ciclo mestruale era un vero e proprio tabù e durante proprio quel periodo questo tabù raggiunse l’apice. L’argomento infatti non poteva neanche essere menzionato in quanto era considerato un segreto che bisognava tenere nascosto. Molte donne durante quel periodo usavano panni in cotone disposti all’interno di pantaloncini fatti apposta. Altre donne invece preferivano del muschio, una varietà molto assorbente chiamata Sphagnum palustre.

Ovviamente tutte queste erano soluzioni particolarmente scomode e naturalmente poco igieniche, proprio per questo nelle donne aumentava sempre di più il disagio. I cattivi odori solitamente venivano coperti con fragranze oppure unguenti ma ovviamente durante il periodo mestruale i giorni erano critici.

Solo nel XIX secolo siamo riusciti a fare un passo avanti da non poco conto e finalmente si è arrivati all’invenzione di quelli che oggi chiamiamo assorbenti. È stato il medico e chirurgo Joseph Lister che inventò i “Lister’s towels“. Erano assorbenti usa e getta che però erano ancora molto lontani da quelli odierni, soprattutto in fatto di comodità. Questa invenzione all’epoca non ebbe molto successo, nonostante l’imbarazzo fra le donne riguarda il ciclo mestruale. Molte infatti continuarono a usare soluzioni fai-da-te.

Soltanto durante la prima guerra mondiale, grazie ad alcune infermiere francesi si scoprirono i Cellucotton, ovvero un materiale utilizzato solitamente per medicazioni di ferite che era particolarmente assorbente. Le donne quindi iniziarono ad utilizzare questo materiale e inventarono i primi assorbenti.