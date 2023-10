Con la truffa dello squillo ti svuotano subito il conto corrente, ci cascano tutti

Truffa dello squillo, che cos’è e in quale modo sta rubando i soldi a moltissime persone. Fate molta attenzione!

In questo articolo vi parliamo della truffa dello squillo e poi vi daremo una mano a tutelarvi informandovi su tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Truffa dello squillo

Nell’ultimo periodo la truffa dello squillo inizia a diffondersi sempre di più e molte persone a causa di tale truffa stanno notando i loro crediti calare notevolmente, finché non esaurisce del tutto. Solitamente i malviventi fanno uno squillo sul cellulare del povero malcapitato. Il soggetto a questo punto si trova una chiamata o più sul proprio cellulare e, giustamente, si incuriosisce. La vittima dello squillo potrebbe trovarsi in attesa di un importante chiamata e per evitare di averla persa prova a richiamare nuovamente il numero.

È proprio qui che avviene la truffa: richiamando il numero in questione il sistema lo fa risultare libero mettendo il povero malcapitato in attesa di risposta. In questo modo i criminali fanno sì che la chiamata venga dirottata verso dei numeri a pagamento, che di conseguenza scalano molti soldi al titolare del numero.

C’è chi ha alzato la cornetta quando il telefono ha squillato ma senza ricevere alcuna risposta e abbonandosi inconsapevolmente a sistemi che svuotano totalmente il credito. Questa pratica truffaldina si sta piano piano diffondendo sempre più e inizia a mietere svariate vittime che cercano aiuto rivolgendosi alle autorità. Tali Cyber-criminali risultano però davvero molto difficili da trovare e rintracciare. Nonostante ciò le autorità di turno competenti ogni qualvolta ricevono denuncia fanno di tutto per mobilitarsi nella ricerca dei malviventi.

Come tutelarsi

Wangiri, è così che è conosciuta la truffa dello squillo che causa l’immediato svuotamento del credito del titolare del numero telefonato. Fortunatamente ci si può difendere da questi criminali. Si può evitare di ricevere il temuto messaggio da parte del proprio operatore telefonico che informa del credito residuo terminato, basta mettere in atto alcuni accorgimenti.

Per prima cosa è importante sapere che esistono applicazioni che bloccano immediatamente ogni tipo di numero spam che prova a chiamare il nostro numero di telefono. È possibile infatti bloccare tutti quei numeri che ci risultano strani oppure stranieri.

Il nostro consiglio naturalmente è quello di evitare di richiamare i numeri sconosciuti. Se temete però di aver perso un’importante telefonata di lavoro o da parte di un ente, vi suggeriamo di fare una ricerca sul web copiando e incollando il numero sul motore di ricerca, così da svolgere una ricerca breve.

In ogni caso vi consigliamo di non caricare eccessivamente le vostre Sim e di tenere un credito di 10 € o 15 € massimo, in modo tale che i Cyber-criminali, semmai dovessero scegliervi come vittime, vi sottrarrebbero pochi euro o comunque delle cifre che non potrebbero mandarvi in crisi economica.