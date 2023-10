Le migliori professioni per guadagnare almeno 5 mila euro al mese

Quali sono le professioni che consentono un di ottenere uno stipendio dignitoso e di potersi togliere di tanto in tanto qualche sfizio lussuoso senza dover preoccuparsi più di tanto di una ripercussione economica?

Nonostante per molti possa sembrare impossibile, arrivare a guadagnare 5.000 euro mensili, in Italia, è possibile. Basta guardare con attenzione al mondo del lavoro.

Il territorio italiano è l’unico in cui gli stipendi non sono aumentati tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, tanto che come cita il Post un lavoratore in Italia guadagna 15.000 euro in meno rispetto ad un suo equivalente tedesco.

Oltretutto, secondo gli ultimi dati del 31 maggio 2023 dell’Istat e di Confindustria, uno stipendio mensile in media è di 1.250/1.7000 euro.

Dunque è facile pensare al fatto che 5.000 euro netti di stipendio mensile siano un traguardo impossibile in Italia.

Nonostante ciò, è bene ricordare che a differenza di qualche che è il pensiero comune anche in Italia si può guadagnare questa cifra da sogno e molti altri stipendi elevati e sopra la media italiana, basta solo scegliere attentamente una professione.

Quali sono dunque queste famigerate professioni ed i settori che esse ricoprono per guadagnare 5.000 euro?

Quale lavoro consente uno stipendio di 5.000 euro?

Le crisi economiche e sanitarie, dal 2008, si sono alternate, esempio lampante è proprio la pandemia o ancora la guerra russo-ucraina e tutte le ripercussioni economiche che ne conseguono. Un’inflazione che cresce sempre di più.

Indubbiamente, questa situazione non ha contribuito ad un aumento dei redditi, ma ha invece portato all’accentuarsi delle disuguaglianze sociali.

Tuttavia esistono categorie di lavoratori che consentono alle persone di poter guadagnare 5 mila euro mensili. Prima però è opportuno conoscere alcuni meccanismi fondamentali del mondo lavorativo.

L’associazione tra anni di esperienza professionale e salario. In generale, un lavoratore tende a guadagnare di più man mano che accumula esperienza nel suo campo di lavoro. L’importanza dello studio e della formazione per migliorare il reddito. Anche se esistono professioni ben remunerate che non richiedono una laurea, l’istruzione e la formazione possono contribuire a guadagnare di più. Principio dell’offerta e della domanda. Questo concetto fondamentale in economia si applica anche ai salari: se un lavoro è molto richiesto ma ci sono poche persone qualificate per svolgerlo, la retribuzione sarà tendenzialmente più elevata.

Dopo aver stilato questa importante lista, quali sono dunque i lavori ed i settori in cui si può guadagnare così tanto?

Settore legale:

Questo settore è indubbiamente uno dei più gettonati per chi desidera avere uno stipendio consistente con il massimo della resa di una carriera lavorativa ben affermata, si guardi ad esempio un avvocato, ma non solo:

I notai possono percepire stipendi che raggiungono i 15.000 euro.

possono percepire stipendi che raggiungono i 15.000 euro. In media, un magistrato guadagna circa 10.000 euro.

Settore sanitario:

Il settore medico-sanitario, come tutti siamo a conoscenza è uno dei più redditizi. Quando si pensa ad uno stipendio dalle tasche piene si pensa indubbiamente ad un medico e alle varie specializzazioni che ne conseguono. Un neolaureato in medicina può arrivare a guadagnare, senza una specializzazione, fino a 1.700 euro.

Un dentista ha la possibilità di guadagnare mensilmente da 5.000 a 20.000 euro, soprattutto se gestisce uno studio privato con un numero adeguato di pazienti.

ha la possibilità di guadagnare mensilmente da 5.000 a 20.000 euro, soprattutto se gestisce uno studio privato con un numero adeguato di pazienti. Un medico chirurgo può percepire uno stipendio mensile di 6.500 euro, una retribuzione tipica per chi esercita privatamente, simile a quella di un primario di reparto.

può percepire uno stipendio mensile di 6.500 euro, una retribuzione tipica per chi esercita privatamente, simile a quella di un primario di reparto. Alla fine di una carriera di anni di impegno, un primario può raggiungere uno stipendio lordo annuale di 100.000 euro.

Settore finanziario:

Anche nel campo finanziario, è possibile ottenere stipendi mensili superiori a 5.000 euro, a condizione di occupare posizioni dirigenziali o manageriali e di avere una formazione che includa il conseguimento di master. Ecco alcuni altri esempi:

L’ analista finanziario o di gestione .

. Il risk manager .

. Il financial examiner .

. Il consulente finanziario.

I manager e i dirigenti d’azienda.

Settore Farmaceutico:

Un altro settore redditizio è quello farmaceutico e delle biotecnologie, in particolar modo quello di chi approfondisce il controllo qualità e la ricerca in nanotecnologie:

Il responsabile della ricerca e sviluppo .

. Il responsabile del controllo di qualità (quality assurance manager) e il responsabile della conformità legale (legal compliance manager).

Settore informatico:

Uno dei campi che ha preso maggior piede negli ultimi anni e che consente il conseguimento di uno stipendio sostanzioso è quello informatico, molti esperti guadagnano dai 5.000 euro in su:

Esperto in cybersecurity.

Data scientist.

Esperto di Big Data.

Analista di Business Manager.

Sviluppatore di database.

Data Analyst.

Settore dell’aeronautica:

L’aeronautica civile in tutte le sue sfaccettature è sicuramente un buon settore su cui riporre i propri desideri sul futuro. Gli stipendi dei piloti dell’aviazione civile possono raggiunger fino ai 7.000 euro di stipendio, mentre quelli dell’aeronautica militare i 1.600 euro.

Settore digitale:

Così come il settore informatico, quello digitale è n altro campo che ha preso il sopravvento negli ultimi anni. Una delle professioni più lucrative si colloca nell’ambito del digitale e dei social media.

Gli influencer, che hanno un grande seguito su piattaforme come Instagram, YouTube, Facebook e TikTok, possono effettivamente raggiungere guadagni che superano i 5.000 euro. Un esempio notevole è Chiara Ferragni.

È una strada che tutti potrebbero intraprendere, ma richiede competenze nel personal branding, nel racconto (storytelling) e un notevole intuito.

Settore politico:

Che in politica si guadagni bene è indubbio, lo stipendio d coloro che si prendono cura del popolo, facendosi carico delle istanze cittadine. I loro guadagni sono redditizi e tra questi troviamo:

I sindaci delle metropoli e i presidenti delle regioni possono guadagnare fino a 13.800 euro.

possono guadagnare fino a 13.800 euro. Un ministro tecnico riceve uno stipendio totale di 9.203,54 euro.

riceve uno stipendio totale di 9.203,54 euro. I deputati alla Camera guadagnano 13.971,35 euro.

guadagnano 13.971,35 euro. I senatori percepiscono uno stipendio di circa 14.634,89 euro.

Guadagnare 5.000 euro al mese, il lavoro inaspettato:

Sebbene questi settori redditizi possano sembrare allettanti, c’è un altro settore da prendere in considerazione.

Si tratta di un ambito piuttosto comune e necessario, ma nonostante offra un buono stipendio, sembra che pochi siano disposti a intraprendere questa carriera.

Sto parlando delle onoranze funebri, un campo in cui la domanda di lavoratori è costante, e dove è possibile guadagnare stipendi a partire dai 5.000 euro in su.