Pizza surgelata di buona qualità, quale scegliere secondo Altroconsumo

Di pizza surgelata se ne trova sempre di tantissime varianti e marche nei banconi dei supermercati, ma qual è quella di maggiore qualità?

Altroconsumo ha stilato una classifica per suggerirci qual è la pizza surgelata di maggiore qualità.

Pizza surgelata di qualità? Ecco qual è

Se hai voglia di una pizza surgelata ma non sai quale scegliere, da questo momento in poi non potrai più sbagliare perché vi suggeriamo noi qual è quella perfetta da scegliere grazie ad una classifica stilata da altroconsumo. Mangiare una pizza, quando non sia né tempo né voglia di cucinare dopo una giornata di lavoro, è la soluzione perfetta e soprattutto la più veloce. Spesso però non si ha voglia di aspettare un fattorino oppure di uscire e mangiare in pizzeria, così ci basta aprire il congelatore e prendere la pizza surgelata che all’interno del nostro freezer non può mai mancare.

Altroconsumo è arrivato in nostro soccorso per farci scoprire la pizza di maggiore qualità da trovare al supermercato. La sua classifica ci aiuterà e se sei curioso di vedere se fra le migliori pizze surgelate c’è anche la tua preferita, continua a leggere…

La classifica di Altroconsumo

Rinunciare ad una bella pizza sappiamo bene quanto può essere difficile, la pizza è una prelibatezza perfetta soprattutto per quando è molto tardi oppure non sappiamo che cosa mangiare E non sia voglia di cucinare.piace sia ai più grandi che ai più piccoli senza fare alcuna distinzione, ma se non c’è possibile prepararla in casa, quale può essere l’opzione migliore da comprare al supermercato?

Come spesso accade, arriva altroconsumo in nostro soccorso e ci spiega quali sono le migliori pizze surgelate che possiamo trovare al supermercato. Altroconsumo è una famosa associazione di consumatori e non solo in queste situazioni arriva sempre in nostro aiuto, ma ci tutela anche durante l’acquisto. Questa volta hanno messo a paragone 13 diversi marchi, particolarmente noti, di pizze surgelate per svelarci qual è secondo loro la migliore e quella di maggiore qualità.

Sono i marchi che ogni famiglia conosce e si possono trovare anche marche del discount. Ma senza dilungarci troppo ecco di seguito la classifica dettagliata con i relativi prezzi stilata da Altroconsumo:

Esselunga Pizza Margherita – 69 – 6,39 euro a confezione – Miglior Acquisto – Migliore del Test

Tre Mulini (Eurospin) Maxi Margherita – 65 – 3,49 euro a confezione

A Pizza Margherita – 65 – 4,12 euro a confezione

Bofrost Pizza Margherita Verace – 65 – 9,95 euro a confezione

Carrefour Pizza Margherita – 62 – 3,25 euro a confezione

Conad Margherita 2 pizze cotte in forno a legna – 61 – 2,91 euro a confezione

La pizza non è mai una cattiva idea e se provate una di quelle che si trova fra le prime della classifica siamo sicuri rimarrete a bocca aperta dalla sua bontà. Ma voi quale fra queste avete all’interno del vostro congelatore? È presente fra le prime cinque o no?

E soprattutto se fate parte di quelle persone che non hanno mai assaggiato una pizza surgelata vi consigliamo di farlo, ricordatevi che mangiare una buona pizza fa bene allo spirito e alla mente, ogni tanto non c’è bisogno di preoccuparsi della dieta.

Buon appetito!