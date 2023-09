Ryder Cup, venerdì parte la nuova edizione numero 44: calendario e orari

Venerdì, giorno 29 settembre, si darà il via alla 44^ edizione della Ryder Cup, in sfida i due grandi avversari Europa e Stati Uniti.

In onda dal 29 settembre fino al primo di ottobre si gioca, a pochi minuti dalla nostra Capitale, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Di seguito calendario ed eventi di questa emozionante sfida carica di tensione e che terrà col fiato sospeso gli appassionati.

In Italia sbarca la famigerata Ryder Cup, Roma infatti sarà testimone della 44^ edizione dello storico torneo, lotta all’ultima pallina tra USA ed Europa. È l sola terza volta che il nostro continente diventa campo di gioco della Ryder, dopo l’edizione in Spagna del 1997 e quella di pochi anni fa, 2018, in Francia.

Pur senza la maglia azzurra in campo, l’Italia si fa sentire con i consanguinei Francesco edEdoardo Molinari, che guidati da Luke Donald li vedremo nei ruoli di vice-capitani.