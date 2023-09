Amazon, tutte le novità lanciate dal colosso di Bezos: cosa aspettarci

Si è appena concluso un bellissimo evento Amazon con il lancio di tantissimi nuovi prodotti, per la casa connessa.

Debuttano infatti sul mercato l’inedito Echo Hub, la nuova generazione di Echo Show 8, gli aggiornamenti di Fire TV 4K e 4K Max, il nuovo Router Wi-Fi Eero Max 7 (ovviamente con Wi-Fi 7) e la videocamera Ring Stick Up Came che diventa Pro, con rilevazione di movimento 3D radar. Insomma una miriade di novità che ora vi descriviamo meglio in questo articolo.

Tutte le novità di Amazon: Echo Hub

Partiamo dalla novità più interessante, ovvero il nuovo Echo Hub, un dispositivo con display touch da 8″ completamente personalizzabile nella schermata di controllo, con Alexa integrato ovviamente. Consentirà di controllare i dispositivi della smart home, avviare routine, organizzare widget e visualizzare streaming di uno o più videocamere di sorveglianza compatibili, anche contemporaneamente. Lui può essere appeso a parete oppure appoggiato su un piano tramite un accessorio che è venduto separatamente, supporta gli standard Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread.

Si connette via cavo o in modalità wireless con un adattatore compatibile. C’è un sensore infrarossi che rileva quando l’utente è vicino e attiva automaticamente lo schermo mostrando la schermata di controllo da qui possiamo agire con tutti quanti i widget. Per i più attenti alla privacy Echo Hub è anche dotato di copri telecamera e di un pulsante per la disattivazione del microfono. Un plus da non sottovalutare è poi dato dall’utilizzo di materiali a base di fibra di legno, proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o comunque da fonti riciclate per la costruzione del 97% della struttura del dispositivo. Arriverà presto anche sul mercato italiano, per ora però potete soltanto per ordinarlo al prezzo di 199€.

Echo Show 8

Il nuovo Echo Show 8 invece che integra la stessa nuova interfaccia di controllo di Echo Hub per il controllo della casa intelligente. Si caratterizza per un rinnovato design industriale con la scocca posteriore rivestita in tessuto da poliestere 100% riciclato, una cornice in vetro che circonda il display touch da 8″ HD. Grazie al nuovo processore Alexa è poi in grado di elaborare le richieste direttamente in locale, così da fornire le risposte il 40% più velocemente rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi. Migliora l’audio attraverso l’integrazione di una tecnologia di rilevamento dell’acustica dello spazio in cui si trova, così come migliorano le videocamere con la Cam da 13 megapixel che è dotata di riduzione del rumore di fondo. Esattamente come l’Echo Hub supporta Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread. Sarà disponibile a 169,99€ con spedizione dal 25 ottobre.

Fire Stick TV 4K e 4K Max

Arriva poi anche la seconda generazione di Fire Stick TV 4K, dispositivo economico con supporto Wi-Fi 6 e processore quaddcore da 1,7 GHz aggiornato. Amazon afferma che è più potente del 30% rispetto alla generazione precedente. Tra le caratteristiche più importanti citiamo il 4K ultra HD, l’audio Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+ e home Theater. Grazie ad Alexa è possibile collegare dispositivi ecocompatibili in modalità wireless per riprodurre l’audio poi anche su più speaker.

Allo stesso modo si aggiorna anche la 4K Max con un nuovo processore quaddcore da 2 GHz e Wi-Fi 6E, oltre ovviamente anche a 16 giga di memoria interna. Entrambe le Fire Stick 4K sono già disponibili al prezzo di 69€ e 79€ rispettivamente.

Router Wi-Fi Eero Max 7

Ma non finisce qui, in questa pioggia di prodotti ecco arrivare anche il nuovo sistema Wi-Fi mesh Eero Max 7, il primo sistema Wi-Fi mesh threeband del marchio che supporta anche il nuovo Standard Wi-Fi 7. Possiamo connettere oltre 200 dispositivi contemporaneamente, supporta bande a 2,4, 5 e 6 GHz e ha una velocità massima in wireless di 4,3 GB/s e 9,4 GB/s cablata. Se non bastasse abbiamo due porte Ethernet a 10 GB e due a 2,5 e una portata dichiarata per il Wi-Fi di oltre 200 m. Ovviamente non è una soluzione economica infatti sarà presto disponibile su Amazon a partire da 699€.

Ring Stick Up Came Pro di Amazon

Chiudiamo questa carrellata con la nuova videocamera da esterno a marchio Ring, ovvero la Stick Up Came che già era presente ma diventa Pro. Eredita la funzione di rilevamento del movimento 3D per misurare la distanza degli oggetti nel suo campo visivo. Semplicissima da installare può essere utilizzata in interno come in esterno, supporta l’HDR e arriva nelle versioni a batteria e plugin a un prezzo di 179,99 €. Oppure nella versione a energia solare a un prezzo di 199,99 €.

A questi nuovi prodotti si aggiungono anche alcune funzioni di Alexa come ad esempio la traduzione istantanea delle chiamate audio con 10 lingue differenti supportate. E la generazione dei sottotitoli per le chiamate video. Ma non solo, grazie ai nuovi livelli di comprensione, Alexa potrà rispondere anche a un numero maggiore di espressioni comuni avviando routine o compiendo determinata azione.