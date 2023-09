Iphone 15 pro, il problema comune che sta colpendo i dispositivi: inatteso

Negli ultimi giorni le notizie, le recensioni e gli acquisti stessi degli ultimi modelli degli smartphone lanciati dalla Apple sono innumerevoli. Come al solito l’azienda ha soddisfatto i canoni che ci si aspettano, eppure forse qualche piccolo dettaglio è sfuggito al logo della mela.

Non è poco comune che al lancio di un nuovo prodotto Apple, con il debutto di un nuovo iPhone, che di solito avviene a distanza di un anno dall’uscita dell’ultimo modello, emergono nuove problematiche che l’azienda affronta prontamente attraverso aggiornamenti del firmware.

Quest’anno, la questione principale riguardante gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max è legata al surriscaldamento, con segnalazioni che indicano come questi dispositivi possano diventare notevolmente caldi persino durante attività semplicissime e che siamo abituati a svolgere giornalmente con i nostri dispositivi come la fotografia o la messaggistica.

Il surriscaldamento del dispositivo è una reazione comune quando il processore viene sottoposto a sforzi eccessivi.

Facciamo un banale esempio: se parliamo di un gioco molto pesante che quindi grava sul processore, o ancora come nel caso del rendering per l’esportazione di video in 4K, gli utenti stanno riferendo che questi nuovi modelli di iPhone si surriscaldano eccessivamente anche durante operazioni molto semplici, come sopracitato in precedenza, un comportamento che è chiaramente al di fuori della norma.

La reazione degli acquirenti iPhone

Le segnalazioni di questa problematica non sono di certo poche, in molti si chiedono come l’azienda pensa di risolvere quella che è una reazione collettiva dei dispositivi e che di certo crea disagi.

Subito dopo la scoperta del problema, sono iniziate le ricerche, per garantire una certezza e, magari, trovare una soluzione al problema.

Numerosi sono i thread che erano presenti sia su diverse piattaforme social che sul Forum Ufficiale della Apple in cui un utente ha segnalato il surriscaldamento del suo dispositivo e sul qualche 604 sono stati i “Anche a me”.

Successivamente, il numero di utenti che hanno riportato la medesima problematica sul forum Apple è salito a oltre 1333.