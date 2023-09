Smartwatch Huawei gt 4, la tecnologia incontra il design: prezzo e caratteristiche

Huawei Smartwatch gt 4 continua la filosofia del brand: è economico, ha il design molto simile a suo fratello maggiore, ha tante novità dal punto di vista hardware, ma la cosa più bella di questo dispositivo, oltre che alla comodità e all’aspetto ma di questo poi ne parliamo, è una…

Finalmente Huawei ha risolto il problema della visualizzazione delle notifiche multiple. Quando arrivavano più messaggi dallo stesso utente, dalla stessa applicazione di messaggistica, l’orologio mostravo solo il primo. Invece ad oggi finalmente questa cosa è stata risolta. Ma andiamo a vedere un po’ nello specifico questo nuovo gioiellino Huawei.

Smartwatch Huawei gt 4

Huawei Smartwatch gt 4 sé uno degli Smartwatch più eleganti in circolazione: il design è moderno, è ricercato ed è disponibile in un’enorme quantità di varianti. È davvero un ottimo affare in quanto rapporto qualità prezzo considerando il design, considerando i materiali con cui è costruito lo Smartwatch. Insomma quest’anno Huawei si è proprio superata perché il GT dell’anno scorso, si era fatto bene e si era molto elegante, ma non era ai livelli di questo. Perché qui la cassa è realizzata molto meglio e spesso poco più di 10 mm, poi ha l’attacco del cinturino che segue un pochino il polso è uno Smartwatch che non solo è bello da vedere al polso ma è anche comodo da utilizzare.

Ma una delle sue caratteristiche di spicco è il display: nella versione da 46 mm è grande 1,43″ ed ha una risoluzione pari a 466 × 466 pixel, in tutta sostanza è praticamente identico a quello che abbiamo visto nel Watch GT3. Ma rispetto al display del GT 3 c’è una grande novità: nel GT3 quando si andava ad interagire con lo schermo rimanevano una valanga di impronte il trattamento oleofobico non ci piacque proprio. Quest’anno le cose sono cambiate, perché il trattamento oleofobico è cambiato, il display di questo GT 4 è veramente ottimo. Non ci sono più impronte e anche la polvere non si accumula né sullo schermo ne lungo tutta la scocca. Dal punto di vista di design e materiali Huawei ha fatto un ottimo lavoro.

Prezzo e considerazioni

Huawei Smartwatch gt 4 è disponibile in Italia, la variante still da 46 mm con cinturino in acciaio ossidabile costa 369,90€ e fino al 15 ottobre a chiunque acquisterà una qualunque variane di questi Smartwatch il brand regalerà un anno di estensione della garanzia commerciale e poi gli auricolari wireless in omaggio. Insomma non stiamo parlando di cifre estremamente basse, soprattutto per questa versione qui che in effetti è la versione più costosa fra quelle disponibile. Inoltre nella stessa fascia prezzo abbiamo trovato una grande difficoltà a trovare un brand che offre un prodotto così. Sottile, realizzato così bene e con uno schermo così bello allo stesso prezzo. Insomma, in quanto a competitor se la cava.

L’autonomia è davvero infinita su questo Smartwatch, poi il sistema operativo è migliorato. Hanno soprattutto risolto il problema della visualizzazione delle notifiche. È chiaro però che scegliendo questo prodotto bisognerà rinunciare al Play Store e bisognerà rinunciare ai pagamenti NFC. Detto questo secondo noi Huawei dovrebbe solo migliorare un pò l’aspetto grafico dei quadranti soprattutto, correggere delle piccole cose un pò troppo occidentali nell’interfaccia grafica e magari integrare una piccola tastierina o comunque un sistema di dettatura vocale per rispondere alle notifiche.