Canone Rai, in arrivo cattive notizie per gli italiani: chi potrebbe pagare di più

Spiacevoli novità per quanto riguarda il canone Rai, si registrerà un aumento dei costi e sarà necessario pagare una somma di denaro in più.

È quello che accadrà nel 2024: il costo del canone Rai non verrà più addebitato sulla bolletta ma aumenterà l’importo, scopriamo di quanto.

Canone Rai, aumento dei costi nel 2024

Per il 2024 sono in vista grandi novità riguardo il canone Rai e la sua modalità di pagamento. Il governo di Giorgia Meloni inizia a pensare ad un metodo nuovo per pagare il canone Rai che quasi sicuramente non sarà più quello dell’addebito in bolletta. Le direttive dell’Unione Europea parlano chiaro, le voci che non sono strettamente pertinenti all’energia elettrica devono essere necessariamente tolte dalla bolletta di luce e gas. L’Italia, per quanto ha potuto, ha preso del tempo per evitare tale misura durante il 2023. cin l’arrivo dell’anno nuovo però molto probabilmente questa misura sì concretizzerà. Il canone Rai non sarà più presente in fattura, di conseguenza tutti i cittadini si pongono la medesima domanda: come dovrà essere pagato?

La tassa, ci teniamo a ricordarvi, che si paga se si possiede una televisione in grado di trasmettere i canali del digitale terrestre. Il costo ad oggi è di 90€ l’anno, rateizzati in ugual modo in 10 rate. Le esenzioni non sono molte, coloro che possono non pagare il canone sono solo quelli che non possiedono un televisore funzionante, i militari, i diplomatici stranieri e gli over 70 che possiedono un reddito di 8000 € massimo. Per adesso chi guarda i programmi del digitale terrestre tramite tablet, pc o smartphone non sono obbligati a pagare i 90 €. Le cose però potrebbero cambiare.

2024: novità sul canone

Quindi che cosa succederà nel 2024 al canone Rai? Questa domanda continua a risuonare un po’ nella mente di tutti ma in realtà la risposta non è altro che una congettura pura. Non ci sono state fornite alcune notizie ufficiali, è molto probabile che per qualche certezza in più bisogna attendere la nuova legge di bilancio. Si parla da un po’ di settimane di un’ipotesi: il pagamento del canone Rai sarà legato ad un possesso di utenza telefonica. Nel 2016 il canone Rai venne inserito all’interno della fattura per l’energia elettrica in modo tale da rendere la riscossione certa. Se si vuole continuare a percorrere questa strada l’alternativa migliore alla bolletta è sicuramente l’utenza telefonica. Tali conclusioni sono giunte dal ministro Giorgetti.

La Rai crede sia indispensabile che l’imposta continua ad essere presente, se non è possibile tramite bolletta della luce allora si manterrà sull’utenza telefonica. D’altra parte i canali Rai sono visitati spesso da chi possiede smartphone, tablet o pc. Questo grazie all’applicazione RaiPlay. Sono 107 milioni di utenti ad utilizzare quest’app, contro 21 milioni di persone che ad oggi continuano a pagare il canone.