Ecco dove acquistare casa al mare con poco più di 30.000 mila euro

Chi non ama, durante le vacanze estive, godersi una vista spettacolare su un orizzonte azzurro, concedendosi il relax della propria casa e al contempo un bagno nell’acqua cristallina delle coste marine?

Chiunque, nella propria vita, ha desiderato che la vacanza al mare non finisse mai, o quanto fosse bello addormentarsi e svegliarsi ogni mattina con il rumore delle onde fuori la finestra di casa.

Il panorama sulle coste è impagabile, ed è per questo che le nuovissime offerte di case di nuova costruzione da 32.000 euro sono il pretesto fatto su misura per trasformare il sogno di una vita in realtà ad un costo straordinariamente accessibile.

Andiamo dunque ad esplorare le tendenze più attuali per personalizzare e decorare la propria casa sulla costa e realizzare il desiderio di vivere 365 giorni l’anno al mare.

Quali sono i vantaggi dell’acquisto Di una casa al mare?

La selezione ed il successivo acquisto di una casa costituiscono i momenti tra i più significativi nella vita di una persona. Ad oggi, tra le innumerevoli opzioni che il mercato immobiliare offre, emergono come sempre più popolari le residenze di nuova costruzione situate vicino alla costa.

Si parte da un prezzo base di 32.000 euro, a scendere o salire a seconda dei casi. questa sempre più crescente popolarità è spesso attribuita proprio alla loro prossimità delle zone marittime.

Sono molte le ragioni dietro questo gran successo, ed esse includono:

Efficienza Energetica Avanzata: i materiali utilizzati, più moderni ed i nuovi sistemi di isolamento termico, di indubbia utilità in un ambiente spesso poco mite, assicurano una funzionalità energetica superiore, contribuendo ad un risparmio che tende al lungo termine in maniera tale da ridurre i costi in bolletta e l’impatto ambientale; Personalizzazione Unica: a rendere ancora più apprezzate le nuove costruzioni ad un prezzo così ridotto, sono certamente le varie possibilità di arredare, decorare e personalizzare totalmente gli spazi interni ed esterni a seconda di esigenze e gusti degli acquirenti, permettendo di sbizzarrirsi e di creare la vera e propria casa dei sogni.In queste situazioni, è possibile personalizzare le rifiniture, selezionare colori, definire il layout e persino curare i dettagli architettonici più piccoli per creare una dimora su misura che rispecchi perfettamente il proprio stile di vita; Manutenzione Agevolata: grazie alla presenza di impianti e strutture estremamente avanzate, è possibile garantire una maggiore tranquillità all’acquirente; Protezione e Sicurezza: indubbiamente questi due fattori sono importantissimi nel momento in cui si valuta l’acquisto di un immobile. Permettono infatti di analizzare i difetti di costruzione per un periodo specifico, fornendo così un ulteriore livello di sicurezza e tutela finanziaria nel caso in cui dovessero emergere problemi iniziali; Design Funzionale e Moderno: le abitazioni di cui stiamo parlando sono costruite in linea con le tendenze architettoniche più attuali e le esigenze del momento. Gli spazi sono studiati per ottimizzare la funzionalità e il comfort, al fine di soddisfare appieno le necessità della vita moderna e di concedere agli acquirenti di godere del relax più assoluto; Investimento a Lungo Termine: si parla di un investimento a lungo termine poiché offrono un capitale solido per un futuro. Di fatti, queste costruzioni, mantengono il loro valore nel tempo, non mutando così i punti favorevoli sopracitati e costruendo delle basi per solide; Panorami Incantevoli in Posizione Esclusiva: non c’è neanche da spiegare che la meraviglia che suscita in noi un panorama idilliaco come quello delle coste sia impagabile, a maggior ragione questo è un punto a favore di queste nuovissime ostruzioni da 32.000 euro., offrono infatti straordinarie panoramiche di acque cristalline e infiniti orizzonti, permettendo agli abitanti di godere ogni giorno di suggestivi albe e tramonti sulla spiaggia.

Un ultimo punto a loro favore, il quale non necessita neppure di essere elencato, è sicuramente il fatto che posti del genere offrano uno stile di vita salutare e rilassante.

Quali sono le tendenze predominanti nell’arredamento e nella decorazione delle case situate sulla costa?

Solitamente quando si pensa a delle case al mare, si ha in mente uno scenario ben preciso: rilassante e fresco. Colori tenui che divengono una gioia per li occhi, l’azzurro del mare, il bianco del pulito che ricorda quasi l’odore piacevole dello iodio nell’aria.

Se pensiamo ad una casa costiera ci vengono in mente nient’altro che belle sensazioni e le ultime tendenze puntano proprio a questo. Tra i capi di punta delle decorazioni e degli stili troviamo:

stile costiero tradizionale: questo stile ricorda il design della costa, facendo propri colori come beige, bianco e azzurro. I mobili sono prevalentemente di color bianco naturale, o sbiancato e di solito costruiti in legno. Cuscini, tende e i vari tessuti costituiti di lino, leggero e fresco e le decorazioni abbracciano dettagli marini: stelle marine, conchiglie, le imbarcazioni a vela che ne conferiscono uno stile autentico e proprio delle coste;

stile moderno e minimalista: esso è semplice e funzionale. Costituito principalmente da linee, forme geometriche semplici e pulite, che mirano a creare un ambiente elegante, rilassante. I mobili discreti creano uno spazio dal design contemporaneo, ottimizzano gli spazi e danno una sensazione di aria, nell'obiettivo comune di creare un ambiente privo di sovraccarichi visivi;

stile Boho Chic: una combinazione di vari stili tra i quai l'etnico, naturale, artigianale. Si presenta con colori vivaci, tessuti in fibre naturali, tappeti e cuscini carichi di decorazioni eccentriche. Pezzi d'arte unici, piantine colorate e brillanti e oggetti decorativi aggiungono personalità;

stile nautico rustico: che mescola il suggestivo fascino rustico con elementi marini come timoni, reti da pesca e lanterne, al fine di creare un'atmosfera autentica e accogliente. In questo stile, l'uso predominante di legno scuro, pietra, corde e materiali grezzi svolge un ruolo fondamentale.

stile eclettico: uno stile che consente di mescolare e abbinarne di più assieme, creando la casa al mare dei sogni, differente da tutte le altre.Questo approccio promuove la fusione di pezzi d'antiquariato, mobili contemporanei, elementi nautici e opere d'arte, il tutto con l'intento di creare uno spazio che esprima il gusto personale del proprietario e racconti la sua storia.

Dove trovare la casa al mare conveniente?

La domanda che dunque ora sorge spontanea è: “Dove posso trovare la casa al mare perfetta ad un prezzo così conveniente?”, per questo motivo, ecco stilata una lista delle città e province che abbracciano questo desiderio: