Percepisci tra 800 e 4 mila euro di stipendio? In arrivo alcune novità

La delega fiscale nuova, in Italia, introduce modifiche significative ai calcoli dello stipendio soprattutto per chi percepisce fra gli 800 € e i 4000 € al mese.

Le novità principali riguardano le detrazioni, le deduzioni e le tasse. L’obiettivo di questa delega fiscale è quello di ridurre la pressione fiscale sul lavoro per imprese e famiglie. All’interno di questo articolo vi mostriamo le modifiche principali.

Aliquote Irpef, le modifiche

Ad oggi ci sono modifiche relative alle aliquote Irpef. Quattro aliquote sono state ridotte a tre secondo le nuove proposte.

del 23% per redditi da 8.500 euro e fino a 28mila euro;

del 35% per redditi da 28.001 euro a 50mila euro;

del 43% per redditi oltre i 50mila euro.

Le modifiche favoriscono i redditi medio bassi che variano dai 15.000 ai 28.000 €. La riduzione dell’aliquota Irpef invece varia dal 25% al 23%. Coloro i quali guadagnano meno di 25.000 € circa però potrebbero ricevere un aumento sulle tasse.

Per quanto riguarda altre proposte di revisione abbiamo:

del 23% per chi ha redditi fino a 15mila euro;

del 27% per chi ha redditi tra 15mila-50mila euro;

del 43% per chi ha redditi superiori ai 50mila euro.

Alcuni scenari prevedono aumenti per chi possiede redditi che vanno dai 28.000 € ai 50.000 €, sono avvantaggiate però anche altre fasce di reddito.

Detrazioni e deduzioni

La nuova delega fiscale prevede anche alcuni cambiamenti riguardo le deduzioni e le detrazioni. Quest’ultime potrebbero basarsi, ad esempio, su delle percentuali di reddito:

detrazioni del 4% del reddito per lo scaglione fino a 15mila euro;

detrazioni del 3% del reddito per lo scaglione tra 15mila e 50mila euro;

detrazioni del 2% del reddito per lo scaglione tra 50mila e 100mila euro;

nessuna detrazione per redditi oltre i 100mila euro.

Le deduzioni invece, per i lavoratori dipendenti, potrebbero variare. Per esempio per l’acquisto di alcune attrezzature necessarie sul posto di lavoro oppure per le spese dei trasporti pubblici.

Quindi la delega fiscale vuole proporre una sorta di ristrutturazione di tutte le aliquote Irpef e per farlo ha deciso di introdurre delle nuove deduzioni e detrazioni. Tutte le modifiche variano in base alle proposte che il governo adotta. L’obiettivo comune e generale però è quello di cercare in qualche modo di alleviare tutta la pressione fiscale presente sul lavoro in Italia.

Conclusioni

L’approvazione della nuova delega fiscale è definita come un traguardo importante appena raggiunto. Un provvedimento che ha come obiettivo quello di ridurre le pressioni delle tasse sul lavoro sia per le imprese che per le famiglie. Con questa nuova delega abbiamo visto come variano gli stipendi proprio in base alle nuove misure della delega. Abbiamo visto sia i cambiamenti degli stipendi (che variano dagli 800 ai 4000 €) con una modifica delle tasse sia come cambiano i vari stipendi (sempre tra gli 800 e 4000 €) con le nuove deduzioni e detrazioni in delega fiscale.