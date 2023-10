Telelaser Trucam, quanti metri prima scatta la multa con l’autovelox? Occhio

Il nuovo accorgimento per il controllo elettronico della velocità, il nuovo incubo di tutti coloro che hanno il terrore di prendere una multa ogni qual volta passano davanti un autovelox.

Questo nuovo dispositivo pare infatti sia molto veloce a ricavare le informazioni sulla velocità delle auto, il nome stesso “telelaser” fa correre un brivido a tutti i guidatori.

Quando viaggiamo su un qualsiasi tipo di strada, di fatti, il pensiero che affligge ognuno di noi è quello di incorrere in un autovelox magari che non si è notato, che può beccarci mentre andiamo ad un ritmo magari un po’ più veloce.

Ebbene vi è una novità nelle regole stradali che riguardano gli autovelox, che aumenta l’ansia dei guidatori, il terrore che si ha per la multa parecchio salata per eccesso di velocità.

La presenza dei dispositivi di rilevamento della velocità è sempre doverosamente segnalata, solitamente qualche chilometro prima, proprio da permettere al conducente di rallentare in vista di esso.

Spesso i cosiddetti “furbetti della strada”, però, i quali son convinti di ingannare un dispositivo studiato come l’autovelox, che rallentano giusto appena in prossimità dell’autovelox, con una frenata particolarmente decisa, causando così un maggior rischio di incidenti, accelerando una volta superato il dispositivo stesso.

Questo modo di fare è senza limiti di dubbio pericolosissimo, dato che, per evitare una multa per eccesso di velocità, spesso si è obbligati a frenare bruscamente, questo tipo di frenata improvvisa può risultare pericoloso per chi ci segue, poiché potrebbe non essere preparato a una decelerazione così repentina. In sintesi, questa situazione può causare incidenti gravi e tragici.

Sappiamo bene tutti che, sebbene l’autovelox sia una seccatura, è fondamentale per una guida corretta e sicura in casi particolari di strade o tratti pericolosi in cui è necessario che avvenga un rallentamento ed una particolare attenzione.

Questo è il motivo per cui le autorità hanno deciso di affrontare anche coloro che cercano di eludere le regole stradali, introducendo un dispositivo di rilevamento straordinario. Il suo funzionamento consente alle autorità di monitorare con estrema precisione la velocità di tutte le auto sulla strada.

Telelaser Trucam: cos’è e come funziona?

L’oramai noto Telelaser Trucam, abbreviato con Trucam, ha la capacità istantanea, come si recepisce dal nome stesso, di rilevare la velocità istantanea di ogni veicolo su strada fino a 320 km/h.

Si può dire sia il fiore all’occhiello dei dispositivi per le forze dell’ordine che operano in strada che hanno già iniziato a sperimentarlo durante i giorni scorsi nelle zone di Verona e hanno già approvato il suo utilizzo nelle grandi città.

Si può dire dunque confermato che il nuovo modello di Autovelox, se così possiamo definirlo, sarà presto presente in tutti i comuni.

Molti potrebbero obiettare che il dispositivo è troppo rapido nel rilevamento della velocità per garantire un’accuratezza estrema. Tuttavia, il Trucam non misura la velocità solo una volta, ma ben 66 volte con un intervallo di appena 33/100 di secondo.

Questo assicura un rilevamento istantaneo della velocità del veicolo e, di conseguenza, l’applicazione di una multa per eccesso di velocità.

Il Trucam sfrutta un raggio laser a infrarossi per calcolare la velocità istantanea. Poiché la luce si propaga a una velocità costante, è possibile determinare con estrema precisione la velocità e la distanza tra il raggio laser e il bersaglio in modo sicuro.

Effettivamente, Trucam è in grado di rilevare la velocità dei veicoli anche a distanze fino a 1.2 chilometri dall’autovelox. Questa innovazione rappresenta un punto fondamentale nella questione.

Di conseguenza, non ci saranno più possibilità per chi cerca di eludere le regole stradali: se sei solito ridurre la velocità nelle vicinanze di un autovelox, ora devi essere consapevole che l’occhio vigile di Trucam ti sorprenderà, poiché rileverà la tua velocità ben prima che l’autovelox si avvicini.