Arnautović, arriva l’esito degli esami: quando potrebbe tornare il campione in rosa

Ecco gli esiti dell’esame di Arnautović in seguito all’infortunio. Pare che l’attaccante non possa tornare in campo prima di novembre.

Gli esami dell’austriaco riportano distrazione muscolare alla giunzione miotendinea di entità media, del bicipite femorale alla coscia sinistra. Ciò significa che dovrà fermarsi per un mese e mezzo e nelle settimane a venire verrà rivalutato. Intanto l’attaccante rassicura i fan sui suoi vari social annunciando di tornare presto.

Oggi parliamo dell’unica nota negativa di quello che è successo ieri a Empoli, dove abbiamo portato a casa tre punti sofferti. Ma nei campionati le squadre che vincono portano a casa punti anche così, quando serve. Ma qual è stata l’unica negativa? Lo sappiamo tutti, l’infortunio di Arnautović. Infortunio che è stato esaminato e che lo farà restare fuori gioco per un mese e mezzo almeno. Per cui adesso andiamo incontro a un tour de force di una partita ogni tre giorni e lo faremo con un attaccante in meno a disposizione. Sembra che le condizioni di Arnautović dopo l’infortunio siano serie ma per fortuna non è gravissimo. Inizialmente si parlava di un semplice affaticamento ma in seguito agli esami di accertamento lo staff medico dell’Inter, presso la clinica di Rozzano, ha scongiurato il peggio. Infatti l’esito dell’esame recita testualmente:

distrazione muscolare di media entità alla giunzione mio tendinea del bicipite femorale

Essendo un infortunio di tipo muscolare non è facile prevedere quando l’attaccante potrà tornare in campo. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi accertamenti riguardo la sua condizione. Notizia che ha dato ufficialmente il comunicato dell’Inter. L’ipotesi però è che Marko Arnautović resterà fermo per circa un mese e mezzo. Dottor Piero Volpi a guidare lo staff medico della squadra nerazzurra che monitorerà la condizione della coscia infortunata di Arnautović costantemente.

Partite con un attaccante in meno

Simone Inzaghi (allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico dell’Inter) conta di perdere la sua presenza durante le partite contro il Sassuolo, la Salernitana, il Benfica, il Bologna, il Torino, il Salisburgo e forse anche contro il Frosinone. Successivamente, verso la metà del mese di novembre, durante la pausa per le nazionali di stagione, è probabile che l’allenatore ne approfitti per far tornare in forma l’attaccante austriaco per la partita di domenica 26 novembre, ovvero Juventus-Inter.

