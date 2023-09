Rudi Garcia, il tecnico in bilico sulla panchina del Napoli: quote esonero

Rudi Garcia rischia l’esonero. Il tecnico francese è a rischio a causa dello scarso feeling che ha con i grandi della squadra. Anche i tifosi sui social dimostrano il loro disprezzo.

La fiducia di De Laurentiis verso l’allenatore Rudi Garcia adesso ha una data di scadenza. È stata fissata una deadline perché c’è bisogno di valutare un probabile esonero di Garcia che però avverrà soltanto in un caso. Saranno decisive le successive quattro partite.

Rudi Garcia, probabile esonero dal Napoli

Dopo cinque partite il Napoli, attuale campione d’Italia, è già stato chiamato a recuperare terreno. Essendo distante di sette punti dalla capolista Inter e dopo un avvio di campionato non proprio memorabile. Gli azzurri sono rimasti fermi sullo 0-0 contro il Bologna e non sono solo in crisi di nervi ma anche in crisi di risultati. Le probabilità di esonero di Rudi Garcia sono in calo su tutti i principali siti di scommesse, nonostante il presidente De Laurentiis abbia rilasciato un messaggio per rassicurare.

I numeri e le immagini non mentono, specialmente quando si tratta di avere centinaia di telecamere addosso. Il Napoli, con soli 2 punti nelle ultime tre partite, è precipitato al settimo posto in classifica, accumulando solo 8 punti. Praticamente la metà dei punti dell’Inter, squadra capolista con un punteggio pieno. Le difficoltà nell’attacco degli azzurri e le conseguenti sostituzioni purtroppo hanno anche portato tensioni. Prima con Kvara a Genova e poi ad Osimhen a Bologna. Non è stata una mossa saggia mettersi contro i contendenti per il pallone d’oro.

Inoltre sostituire due calciatori di tale livello quando si cerca di sbloccare una gara appare sempre più rischioso. Questo spiega il perché delle quote di esonero oppure di dimissioni di Rudi Garcia e il perché stiano crollando con quote pari a 2.75 di Snai, al 4.00 di Sisal e al 4.50 di Gazzabet.

Le prossime partite decisive

Adesso per Garcia non sarà affatto semplice cambiare la situazione. Il Napoli sembra non rispondergli e gran parte della tifoseria pare averlo già abbandonato. L’unico segno di fiducia che è rimasto a Garcia è un tweet da parte del presidente De Laurentiis, che sottolinea però come la squadra azzurra comunque debba ripartire. Scelta di parole non casuale considerando il difficile inizio della squadra.

Adesso il calendario prevede che gli azzurri affrontino l’Udinese al Maradona, mercoledì. Successivamente si scontrerà con il Lecce, squadra in ottima forma, durante il fine settimana. Prima di incontrare il Real Madrid, sfida cruciale, in Champions League. E prima del turno successivo del campionato contro la Fiorentina. Sono quattro partite in 12 giorni che determineranno il futuro della squadra azzurra.