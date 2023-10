Sapete a cosa servono i 2 buchi sul fondo del telefono? Quasi nessuno lo sa

Sono arrivate diverse novità sugli smartphone Samsung, il brand inoltre sta anche lavorando a qualche chicca ulteriore. Alcune di queste ve le proponiamo in questo articolo, insieme a qualche trucchetto che secondo noi andranno un po’ a migliorare la vostra esperienza d’uso con gli smartphone appunto di Samsung.

Altra cosa però che vogliamo svelarvi, in quanto molti non ne sono ancora a conoscenza, è la funzione dei due fori in fondo agli smartphone del brand coreano. A cosa servono i due buchi sul fondo del telefono? Scopriamolo insieme!

Smartphone Samsung, trucchetti e curiosità

Innanzitutto ci servirà un’applicazione disponibile gratuitamente sul Samsung Galaxy Store e si chiama Samsung Good Lock che permette proprio di stravolgere lo smartphone a piacimento. Anzi vi invitiamo a scoprirla ulteriormente rispetto ai trucchetti che andremo a suggerirvi in questo articolo.

Partiamo con il primo dove andiamo ad espandere le funzionalità dei tastini del volume: apriamo Good Lock e spostiamoci sulla sezione family e clicchiamo sul sound assistant, a questo punto l’app chiederà se vogliamo scaricarla e poi la avviamo. Qui cerchiamo la voce controlla musica con tasti volume e il gioco è fatto! Adesso mentre una canzone è in riproduzione ci basta tenere premuto volume su per andare avanti di una traccia oppure tenere premuto volume giù per andare indietro di una traccia. Oppure viceversa in base un po’ all’impostazione che preferite.

Quante volte vi sarà capitato di fare degli screenshot a caso semplicemente utilizzando lo smartphone. Adesso vi facciamo attivare una chicca davvero comodissima: andiamo sempre in Good Lock selezioniamo e saliamo alla voce Nice Shot anche qui una volta istallata non potete aprirla perché la trovate come funzione interna a Good Lock ma poco male. A questo punto apritela e selezionate la voce Add delete button, fatto ciò ora quando farete uno screenshot vi troverete una comodissima icona del cestino per andare a cancellare immediatamente lo screenshot appena fatto.

Altra novità introdotta recentemente da Samsung, così come da altri produttori, è l’espansione della memoria RAM. Trovata questa funzione all’interno delle impostazioni – assistenza dispositivo – memoria e qui in RAM plus selezionate il quantitativo desiderato.

Ma adesso vediamo la funzione principale per la quale siete arrivati a leggere fin qui: i due buchi in fondo ai telefoni cellulare Samsung…

2 buchi sul fondo del telefono, a cosa servono?

I due fori che si trovano sul fondo del telefono Samsung hanno delle funzioni ben precise, molto più semplici di ciò che si può immaginare. Entrambi i buchi servono per migliorare la qualità delle chiamate, in particolar modo quello che si trova sulla parte inferiore è semplicemente un microfono. Mentre quello posizionato sul lato opposto ha lo scopo di attutire i vari rumori di sottofondo come per esempio quello dell’ambiente circostante. Così che l’audio durante le telefonate risulti più chiaro e limpido.