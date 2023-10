Ma quanto consuma un modem sempre accesso? Le probabili stime

Un modem Wi-Fi che resta sempre acceso è capace di consumare una quantità di energia non indifferente, facendo sì che le spese aumentino. In questo articolo vi facciamo vedere come evitare tutto questo.

Un modem Wi-Fi rappresenta lo strumento ormai indispensabile per connettersi ad Internet all’interno della propria casa. È importante, tuttavia, considerare che il quantitativo di energia che si consuma può influire particolarmente sulle spese in bolletta e sull’impatto ambientale. Quindi un modem che resta sempre acceso quanto può consumare? Esistono delle tecniche che ci fanno risparmiare? Scopriamolo insieme.

Modem Wi-Fi, il consumo

Gli aspetti che influiscono sul consumo energetico del modem Wi-Fi sono svariati. Il tipo di modem è il primo aspetto da valutare, questo perché ogni tipologia di apparecchio ha il proprio consumo specifico. Solitamente questo è un dato che viene indicato sull’etichetta dello stesso dispositivo: viene scritta la potenza in watt. Tale valore sta ad indicare la potenza del dispositivo, in particolar modo quella che in media assorbe. Cioè quanto un modem Wi-Fi consuma in media in un’ora.

Un altro importante fattore che bisogna considerare e dal quale dipendono la maggior parte dei consumi del modem è proprio la tecnologia che sta alla base del dispositivo. Ad esempio se parliamo di un modem 4G oppure di un modem fibra, i due consumano diversamente. Inoltre è necessario tenere in considerazione la tipologia di connessione in questione. La connessione wireless impiega infatti molta più energia di quanta ne può impiegare un cavo Ethernet.

Quanto consuma e quanto costa un modem

Un modem Wi-Fi che resta sempre acceso quindi, quanto consuma effettivamente? In media il consumo di un modem Wi-Fi sempre acceso si aggira attorno agli 8 e ia 12 W/h. Esistono alcuni dispositivi che sono meno potenti e di conseguenza consumano di meno, ad esempio quelli che consumano all’incirca 6 W. Mentre al contrario esistono modem che consumano di più e si tratta di quelli con tecnologia ultra – fibra, quest’ultimi infatti arrivano a consumare circa 12 o 13 W/h.

Sembrano cifre innocue quelle sopracitate, in realtà a fine anno possono tramutarsi in una sostanziosa spesa. Anche perché è da considerare che il nostro modem solitamente resta acceso durante l’arco dell’intera giornata, per cui il consumo energetico a fine anno non è indifferente.

Se teniamo il modem Wi-Fi acceso durante tutta la giornata, quanto consuma? Facciamo un esempio, abbiamo un modem Wi-Fi con potenza media di 8 o 12 W: moltiplicate il valore della potenza che il modem assorbe per 24h della giornata. In questo modo avrete calcolato quanto consuma il modem in un giorno.

Quello che otteniamo è il risultato di 192 – 288 W/h al giorno, un consumo giornaliero che il modem Wi-Fi genera restando acceso sempre. Se calcoliamo che una televisione in media consuma 600 W all’ora può sembrare che non sia un consumo eccessivo. Ma se facciamo il calcolo annuale le cifre cambiano.