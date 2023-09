Assunzione a tempo indeterminato, occasione unica: stipendio di 1934 euro

Nuova opportunità di lavoro, stipendio mensile di 1934 € con l’assunzione immediata e a tempo indeterminato.

Una nuova opportunità lavorativa a contatto con il pubblico, grazie ad una proposta nuova che prevede anche un ottimo guadagno.

Occasione unica: assunzione immediata e tempo indeterminato

La proposta di lavoro di cui desideriamo parlare in questo articolo proviene direttamente dall’ASP Reggio Emilia – Città delle persone. È un’azienda pubblica che si dedica di fornire servizi socio-sanitario. I beneficiari di questi servizi sono persone anziane, non sufficienti e disabili. Inoltre questa azienda prevede interventi non a scopo di lucro.

In seguito alla presentazione dettagliata del mittente di un’offerta simile, vi presentiamo anche l’ASP Reggio Emilia: è un’azienda pubblica che ha indetto il bando di concorso per archivista. I posti in totale sono davvero pochi, infatti serve soltanto una persona che ricopra questo ruolo. L’aspetto positivo, tuttavia, è che il contratto sarà a tempo indeterminato; presente anche il diritto ad alcuni benefits e alla tredicesima.

I requisiti

Innanzitutto è necessario essere cittadini italiani, compresi i cittadini della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Inoltre bisogna appartenere ad uno degli Stati dell’Unione Europea. Poi è necessario aver compiuto 18 anni di età e avere una giusta idoneità a livello fisico per l’impegno richiesto. Infine è fondamentale godere di diritti civili e politici ed essere in possesso di patente di guida B valida. Inoltre se si è di sesso maschile è importante aver svolto in precedenza la leva obbligatoria per coloro i quali sono nati entro il 1985.

Non possono conseguire al concorso invece coloro i quali sono stati destituiti, dispensati oppure licenziati in precedenza da un pubblico impiego. Stessa identica cosa vale anche per chi sta scontando condanne penali oppure misure come per esempio l’interdizione.

Chi è e cosa fa l’archivista

L’archivista generalmente gestisce tutti gli archivi aziendali, cura la compilazione dei registri di protocollo informatico. È la figura che si occupa dello smistamento e della spedizione delle attività legate alle varie schedature e della corrispondenza. Inoltre è di sua responsabilità l’inventario di tutti i documenti, di tutti gli archivi, il loro riordino e l’ispezione della tenuta di tutti gli archivi aziendali.

Infine un archivista si dedica alla valutazione dell’interesse giuridico e storico dei documenti, si occupa di monitorare le conservazioni di tutti i beni archivistici, di promuovere la valorizzazione di quello che è il patrimonio artistico e di curare le relazioni interne negoziali.

Assunzione immediata

Se il numero totale di domande di candidatura dovesse superare 50 è probabile che sarà una prova preselettiva a smuovere la situazione. Successivamente ci saranno le prove d’esame che consistono in una prova scritta e una prova orale. La candidatura è aperta fino a martedì 3 ottobre 2023 entro le ore 12:00 e l’assunzione sarà immediata.