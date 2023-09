Tari, cosa fare per avere l’agevolazione e pagare meno: quali sono i requisiti

Ci sono alcuni possibili sconti che si possono ottenere sull’IMU e sulla Tari, che variano dal 20% al 70% in base all’immobile. Ma chi è che può richiedere queste agevolazioni?

I contribuenti hanno la possibilità di risparmiare molti soldi sul pagamento di alcune tasse fondamentali legate alla casa: la Tari e l’IMU. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza insieme sui casi in cui possiamo alleggerirci un po’ sul nostro portafoglio. Potrebbe essere proprio il nostro caso senza esserne a conoscenza.

Sconti su TARI e IMU

È possibile ottenere lo sconto del 20% su queste tasse se il Comune in cui si trova l’immobile abbassa le aliquote o quando il proprietario di casa decide di pagare tramite domiciliazione bancaria, con addebito su conto corrente. Per quanto riguarda gli sconti sulla tassa IMU invece sia ben il 50%. Per ottenere questo sconto bisogna prendere in considerazione gli immobili che sono stati concessi ai figli in comodato d’uso da parte dei genitori. In questo caso è necessario:

Possedere un contratto di comodato d’uso registrato all’agenzia delle entrate.

Possedere un immobile di lusso oppure di pregio.

Avere un contratto di comodato stipulato fra parenti di primo grado di linea diretta quindi più semplicemente tra figli e genitori.

Il genitore deve possedere residenza nel medesimo comune in cui l’immobile concesso si trova.

Il genitore non deve possedere più di due immobili nel medesimo comune a uso abitativo.

In questo caso, quindi in quello di comodato d’uso, le agevolazioni sulla Tari sono escluse.

Cse inagibili e in affitto

Il 50% sull’IMU invece è stato confermato anche per case che sono state dichiarate in agibili. Lo sconto sull’imposta è usufruibile, tuttavia, se si presenta la dichiarazione IMU al Comune insieme ad un attestato di inagibilità che deve essere rilasciato da parte di un tecnico.

Inoltre è previsto, per le case dichiarate inagibili, l’esonero dal versamento della tassa Tari. È riservato però un ulteriore sconto sulla tassa IMU ai proprietari residenti all’estero di immobili che si trovano in Italia e che sempre dall’Italia ricevono una pensione. Però è necessario che non venga messa in affitto la medesima casa.

In tal caso è possibile accedere ad uno sconto del 50% sulla tassa IMU nonché di due terzi di ciò che è dovuto su quella Tari. Coloro i quali sono interessati a queste due agevolazioni sono pregati di inoltrare una domanda specifica al Comune. Per entrambe le tasse, IMU e Tari, se si decide di pagare con domiciliazione bancaria oppure con un addebito diretto sul conto corrente, l’agevolazione sarà del 70%.

Infine vi ricordiamo che tutti i contribuenti possono ricevere un ulteriore sconto del 25% sulla tassa imo se gli immobili vengono concessi in affitto una volta che il canone concordato. Questo beneficio è, tuttavia, valido solo per quanto riguarda l’IMU e non la Tari. Quest’ultima infatti deve essere versata interamente dagli affittuari.