Nuovi bonus per le famiglie italiane, basta questo semplice requisito

Il governo italiano, sotto la guida della premier Giorgia Meloni, continua nella sua politica di assistenzialismo e sostegno avviata durante la pandemia con l’amministrazione precedente del governo di Conte. Rilasciando nuovi bonus…

Nel corso di quest’anno, è prevista la disponibilità di nuove agevolazioni destinati alle famiglie italiane che possiedono un Isee inferiore a 20.000 €. L’obiettivo è quello di alleviare la difficoltà economica delle famiglie che si trovano in difficoltà dal punto di vista finanziario.

Nuovi bonus destinati alle famiglie

Per accedere a tali agevolazioni è fondamentale considerare non solo il limite di reddito ma anche il tipo di Isee, indicatore della situazione economica equivalente, utilizzato per determinare l’entità dell’aiuto. L’Isee ordinario si riferisce alla situazione del reddito familiare due anni prima della richiesta, l’Isee corrente invece tiene conto del reddito familiare degli ultimi 12 mesi, offrendo così una prospettiva più attuale. È possibile, in entrambi casi, richiedere il bonus andando presso un Caf di fiducia oppure tramite un accesso all’area Inps riservata.

Qui di seguito l’elenco di tutti i bonus attivi nel 2023 ai quali si può accedere se sia un Isee inferiore a 20.000 €, come famiglia o persona singola.

I bonus con ISEE inferiore a 20.000€

Il bonus prima casa under 36 è un bonus che è stato presentato dal decreto sostegni bis 73/2021. Inoltre è stato prorogato fino alla fine dell’anno. Questo tipo di bonus comprende la semplificazione dell’accesso al fondo di garanzia per la prima casa e l’esenzione dalle imposte catastali e ipotecarie. Questa agevolazione inoltre è rivolta a tutti coloro che hanno un’età non superiore a 36 anni e che hanno un Isee inferiore a 40.000 €.

Il bonus psicologo lo ha introdotto la legge di bilancio 2023 in via straordinaria nel corso della pandemia da COVID-19 ed è poi stato confermato in via strutturale. Questa agevolazione varia dai 600 ai 1500 € ed è destinata a sostenere coloro i quali hanno la necessità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico. Inoltre si può accedere all’agevolazione per lo psicologo se si è in possesso di un Isee di 50.000 €.

Il bonus asilo nido invece fornisce un contributo che all’abbassarsi dell’isee aumenta, l’importo massimo è di 3000 € e l’Isee deve rientrare nei 25.000 €. Questa agevolazione è regolamentata dalla legge numero 160 del 27 dicembre 2019. È destinata a tutte le famiglie che hanno bisogno di assistenza per sostenere i costi dell’asilo nido.

Il bonus trasporti offre sconti fino a 60 € destinati all’acquisto degli abbonamenti annuali o mensili per i mezzi pubblici: treni, metropolitana e bus. Questo tipo di agevolazione è destinata alle persone che possiedono un reddito che non supera i 20.000 €.

Ulteriori agevolazioni

Oltre alle agevolazioni sopra citate è possibile accedere anche ai bonus scolastici e universitari per ottenere alcune esenzioni oppure riduzioni delle tasse. E poi ci sono i quelli per le famiglie numerose, per queste ultime sono previsti specifici contributi come per esempio il bonus sociale che offre una agevolazione in più sulle bollette di gas e luce.