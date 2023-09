Poste italiane, lanciata una nuova offerta con tasso di interesse stellare: quale

È giunto il giorno tanto atteso in cui Poste Italiane ha introdotto un’offerta nuova per il libretto postale, la novità riguarda il tasso estremamente interessante.

Si tratta di un’offerta da considerare attentamente, specialmente considerando che il rendimento base per il libretto è praticamente inesistente.

Poste italiane, nuova offerta dal tasso di interesse stellare

Attualmente infatti si ottiene lo 0,001% di guadagno, ovvero una cifra che a malapena copre l’eventuale imposta di bollo nel caso in cui la giacenza media complessiva superi i 5000 €. Per verificare quest’ultima, bisogna sommare gli importi medi di tutti i libretti intestati alla stessa persona. L’imposta di bollo verrà poi calcolata e applicata il 31 dicembre di ogni anno oppure al momento della chiusura del conto. In questo caso l’imposta di bollo sarà proporzionata al numero di giorni in cui il libretto postale è rimasto aperto a partire dall’inizio dell’anno. Quindi, quali sono tutte le caratteristiche di tale offerta stellare?

Ieri il ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che il BTp valore avrà un premio fedeltà pari allo 0,50%. Invece oggi poste italiane ha lanciato una nuova e allettante offerta per quanto riguarda i libretti postali. È un’offerta super smart e si può attivare solo se si è in possesso di un libretto smart. Questa promozione ha un punto di forza, come abbiamo già detto, che è la possibilità di accedere ad un tasso di interesse molto più alto sulle somme che sono state accantonate. Per la sottoscrizione però è necessario aver accantonato 1000 € minimo.

Molti sapranno già che questo tipo di risparmio o investimento è garantito da parte dello Stato italiano. Inoltre non prevede nessuna commissione o spesa di attivazione, gestione o disattivazione. Le somme che sono state accantonate infatti sono soltanto soggette ad oneri di natura fiscale. Il 7 settembre scorso poste italiane ha effettuato un aggiornamento riguardo i tassi di interesse in aumento con i buoni fruttiferi postali.

Supersmart 366 e 360

Il 19 settembre invece poste italiane ha lanciato una nuova offerta: la supersmart 366 giorni. Questa offerta non è accessibile a tutti bensì solo a coloro i quali apportano una nuova liquidità. Con liquidità si intende la somma versata in una modalità precisa dal 14 settembre al 6 novembre, ultimo giorno di offerta, sul libretto smart oppure su altri libretti postali oppure su conti corrente con la stessa intestazione del libretto smart.

Riassumendo quindi: il 19 settembre 2023 poste italiane ha rilasciato un’offerta nuova che vede protagonisti i libretti postali smart. Questa nuova offerta è chiamata Supersmart e 366 giorni ed è fruibile da chi apporta liquidità nuova tale da offrire un tasso lordo di interesse del 3,50%.

Inoltre è stata rilasciata anche la Supersmart 360 giorni che si può attivare a tutti indistintamente ed offre un tasso di interesse lordo del 2,50%. Entrambe le promozioni si possono attivare tramite la pagina ufficiale di Poste Italiane, tramite l’app di Banco Posta oppure direttamente presso un ufficio postale.