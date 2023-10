Ecco perché gli esperti di telefonia consigliano di digitare 7353 sul cellulare

Ci sono molte combinazioni di numeri che consentono di accedere ad alcune funzionalità, se vogliamo segrete, del proprio telefono mobile. In questo articolo vogliamo svelarvi perché dovreste digitare il numero 7353 sul vostro smartphone.

Solo poche persone conoscono il significato di tale combinazione numerica.

Codice segreto per smartphone: 7353

I nostri dispositivi mobili, specialmente se si tratta di smartphone di ultima generazione, hanno la capacità di attivare alcune funzioni segrete tramite alcune scorciatoie. Si parla di alcuni codici segreti da digitare appunto sul nostro cellulare oppure di combinazioni di numeri che potrebbero sbloccare funzioni nascoste. In questo articolo vediamo come mai digitare 7353 sul proprio smartphone e che cosa succede se lo facciamo.

Tutto ciò che bisogna fare è prendere il proprio dispositivo mobile, attivare la tastiera e digitare questo codice numerico come se si volesse effettuare una chiamata. Anziché digitare il numero di telefono è necessario inserire la combinazione di numeri che vi abbiamo appena svelato. È una scorciatoia che permette di accedere ad alcune funzioni segrete.

Alcune combinazioni servono ad esempio a capire se il proprio numero è abbonato o meno ad alcuni servizi che possono essere a pagamento oppure se avete bisogno di disattivare il suono che emette la vostra fotocamera. Generalmente per individuare i vari codici basta semplicemente fare una ricerca su Google. Oggi però di un codice segreto ve lo sveliamo noi ed è: 7353. Questa combinazione numerica vi darà la possibilità di accedere a svariate funzionalità.

Quali sono le funzionalità nascoste dietro questo codice

Per scoprire le funzionalità segrete che si celano dietro a questo codice è necessario digitare sulla tastiera del vostro smartphone il codice seguente: *#7353#. Una volta fatto ciò si aprirà in automatico una finestra tramite la quale è possibile controllare diverse funzionalità, in particolar modo quella relativa alle vibrazioni, alle melodie, agli altoparlanti e alla fotocamera.

Quella su cui ci vogliamo soffermare è la funzionalità riguardo gli altoparlanti, in quanto si tratta di un ottimo strumento per risolvere eventuali problemi di audio. Col passare del tempo l’altoparlante del nostro smartphone potrebbe rovinarsi. Tale funzione permette di andare a valutare qual è lo stato di salute degli altoparlanti del proprio dispositivo mobile.

Tutto ciò che bisogna fare è solo ed esclusivamente cliccare sul tasto specifico degli altoparlanti ed attendere che il vostro smartphone emetta dei suoni. Se non dovesse succedere nulla è molto probabile che gli altoparlanti del vostro smartphone siano danneggiati. In tal caso bisogna porre maggiore attenzione al vostro dispositivo. Basterà semplicemente portare il vostro cellulare in un centro assistenza dove il personale qualificato controllerà il dispositivo e vi inviterà a procedere con la riparazione della parte danneggiata.

Il codice che vi abbiamo svelato dovrebbe funzionare sia su dispositivi Android che su dispositivi iOS.