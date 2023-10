Come riparare in 10 secondi i tasti del telecomando senza spendere 1 euro

Almeno una volta nella vita è capitato a tutti, ci siamo seduti sul divano, comodi e pronti per guardare una serie tv oppure il nostro film preferito, quando ci rendiamo conto che qualcosa non va: il telecomando della TV non funziona. Premiamo i pulsanti sempre con più forza, ma nulla… la televisione non si accende.

Potrebbe sembrare che la serata sia già finita, ma non è così… Spesso riparare il telecomando della televisione che ha smesso di funzionare è più facile di quello che si pensa. Basta semplicemente pulirlo, scopriamo insieme come!

Telecomando, riparare i pulsanti

Per sistemare i pulsanti del proprio telecomando e quindi prima di iniziare a pulire i tasti, bisogna preparare per bene il telecomando così da lavorare in totale sicurezza. La prima cosa da fare è rimuovere tutte le batterie, è importante perché altrimenti si potrebbe danneggiare il nostro dispositivo nel mentre che procediamo con l’effettiva pulizia. È bene poi verificare che il nostro dispositivo non sia bagnato né umido, in tal caso è necessario aspettare che il telecomando si asciughi totalmente prima di iniziare a pulire. Apriamo poi il nostro telecomando arrivando fino all’interno dei tasti.

Per aprire il dispositivo le tecniche sono diverse, la maggior parte dei dispositivi però sono progettati appositamente per essere aperti sulla parte posteriore rimuovendo semplicemente delle viti oppure ancora meglio con delle clip di fissaggio. Totalmente in via eccezionale si potrebbe pensare di usare uno strumento alternativo, come per esempio della carta rigida oppure un coltello, per far leva. Ma a prescindere dal metodo utilizzato, una volta fatto ciò si può iniziare con la pulizia dei pulsanti.

Come pulire i pulsanti

Il telecomando spesso non funziona solo ed esclusivamente perché i tasti sono leggermente sporchi, a tal proposito è bene rimuovere ogni traccia di polvere o grasso al loro interno. Per fare ciò ci basta semplicemente rimuovere il piccolo pezzo di gomma situato appena sotto i pulsanti e pulirla con un piccolo pezzo di carta vetrata. Solitamente i tasti quando questa gomma è molto sporca, potrebbero essere inceppati oppure bloccati. Per quanto riguarda le tracce di sporcizia e di grasso, che causano solitamente il mancato funzionamento dei pulsanti è necessario fare una pulizia un po’ più approfondita.

Prima di ricomporre il nostro telecomando è bene pulirlo in generale al suo interno, non soltanto i tasti. Per farlo basterà un semplice batuffolo di cotone e un po’ di alcol. Così da rimuovere ogni eventuale traccia di sporcizia o polvere. Attenzione però a non usare troppo alcol perché potrebbe danneggiare i vari circuiti del telecomando.

A questo punto richiudete il dispositivo e tornate a guardare la vostra serie o il vostro film preferito perché il vostro telecomando sarà come nuovo!